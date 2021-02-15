Жители Новой Усмани в конце следующего года смогут посещать собственный современный спорткомплекс с бассейном, и больше им не придется выезжать для этого в Воронеж. Строительство спортивного комплекса планируется в мкр. «Ольха» (ул. Алмазная)

В СК будет располагаться спортзал 24х42, предусмотренный для командных видов спорта (мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и бадминтон). В цокольном этаже планируется оборудовать тренажерный зал, а также зал для занятий аэробикой, борьбой и восточными единоборствами. В новом спорткомплексе планируется проводить спортивные соревнования местного масштаба.

Также там будет располагаться большой бассейн на 8 дорожек. Он будет предназначен для взрослых, подростков от 14 лет, а также маломобильных граждан.

Аукционная документация уже опубликован на сайте Новоусманской администрации. Общая стоимость проекта — 391.5 млн. рублей

Первым этапом строительства станет бассейн, после чего начнется строительство спорткомплекса. Сдать готовый объект необходимо будет к 1 ноября 2022 года.

Марина Хоружая