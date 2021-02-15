Полмиллиона рублей попытался похитить в Воронеже уволенный работник у своего бывшего начальника.

46-летнего мужчину задержала полиция по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина положил глаз на сейф с полумиллионом рублей и ранним утром пришел в офис в надежде поживится у бывшего работодателя. Его вовремя заметили сотрудники. Пытавшегося сбежать из помещения «медвежатника», задержали охранники.

Сейчас незадачливый вор находится в ИВС.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Фото pixbay.com