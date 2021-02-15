Как сообщила газета «Ведомости», в нашей стране планируют создать реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе, которая была введена в 2018 году и благодаря которой с этого года россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и госуслуги.

На сегодняшний день к данной системе подключены только банки и страховые компании, но в дальнейшем доступ к ЕБС смогут получить и другие организации. Управляющий директор по развитию электронных платформ Мосбиржи Игорь Алутин в недавнем интервью «Коммерсанту» отметил, что данный проект, который сейчас находится в разработке, позволит им, как оператору платформы, подключиться к реестру ЕБС данных. Перечень остальных участников реестра будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.

Вести реестр участников ЕБС будет компания «Ростелеком». Чтобы попасть в данный реестр, нужно заключить договор с «Ростелекомом», подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных, а также установить биометрические терминалы.

Марина Хоружая