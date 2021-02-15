Выборы депутатов Госдумы VIII созывы, могут пойти по трем сценариям
По мнению экспертов, выборы депутатского корпуса Госдумы VIII созыва, которые состоятся 19 сентября, могут пойти по трем сценариям. Депутаты действующей партии власти, естественно, будет стремиться получить конституционное большинство и этот план называется «Крепость». Согласно этому плану над избирательной кампанией будет производиться тотальный контроль. Правда, в последнее время возникли сомнения, что с упавшим рейтингом «Единая Россия» сможет получить 300 мандатов из 450-ти имеющихся. Если это произойдет, вероятнее всего власть обвинят в обмене легитимности на результат.
По словам экспертов проблема данного плана заключается в том, что акцент в нем делается на том, чтобы сохранить нынешний статус-кво или внешне укрепить позиции действующей власти. Это чревато выплеском негатива в народе после выборов, и наложит отпечаток на выборы президента в 2024 году.
Второй сценарий называется «ветер перемен» и предполагает удержание единороссами простого большинства. В Думу при этом пройдет кто-то из малых партий. Третий сценарий наименее вероятен, однако предполагается, что все может пойти и по сценарию «Ускользающее большинство». В этом случае «ЕР» потеряет простое большинство — по мнению экспертов данный вариант удовлетворил бы всех.
Марина Хоружая
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