По мнению экспертов, выборы депутатского корпуса Госдумы VIII созыва, которые состоятся 19 сентября, могут пойти по трем сценариям. Депутаты действующей партии власти, естественно, будет стремиться получить конституционное большинство и этот план называется «Крепость». Согласно этому плану над избирательной кампанией будет производиться тотальный контроль. Правда, в последнее время возникли сомнения, что с упавшим рейтингом «Единая Россия» сможет получить 300 мандатов из 450-ти имеющихся. Если это произойдет, вероятнее всего власть обвинят в обмене легитимности на результат.

По словам экспертов проблема данного плана заключается в том, что акцент в нем делается на том, чтобы сохранить нынешний статус-кво или внешне укрепить позиции действующей власти. Это чревато выплеском негатива в народе после выборов, и наложит отпечаток на выборы президента в 2024 году.

Второй сценарий называется «ветер перемен» и предполагает удержание единороссами простого большинства. В Думу при этом пройдет кто-то из малых партий. Третий сценарий наименее вероятен, однако предполагается, что все может пойти и по сценарию «Ускользающее большинство». В этом случае «ЕР» потеряет простое большинство — по мнению экспертов данный вариант удовлетворил бы всех.

Марина Хоружая