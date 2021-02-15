Нововоронежская Аленка, ставшая знаменитой на всю страну благодаря своему внешнему виду и народному возмущению после установки памятника в Нововоронеже, сегодня была продана за 2 млн. 600 тысяч рублей. Напомним, что данная скульптура была установлена в Нововоронеже 18 декабря. Памятник был посвящен некой Аленке, благодаря которой, по местным приданиям, было основано село Новая Аленовка (не его месте сейчас расположен город Нововоронеж)

Однако старания воронежского скульптора оценены не были. Лицом Аленка явно не удалась, и воронежцы начали писать комментарии во всех соцсетях, что памятник нужно немедленно убрать. Мол, при виде такой Аленке дети заиками останутся. Спустя три дня местные власти, которые заплатили за этот чудо-памятник 1 миллион рублей, вынуждены были его демонтировать и отвезти на склад.

После этого город разделился на два лагеря — одни считали, что этому кошмару не место в нашей области, другие уверяли, что Аленку, которая к тому времени успела стать звездой мемов, надо вернуть. Мол, станет эта девица-«красавица» местом притяжения туристов.

В конечном итоге, после долгих споров, Аленка была выставлена на торги. Желающих приобрести сие «произведение искусства» было немало, но реально боролись за нее четыре человека (ровно столько были допущены к торгам) Начальной стоимостью стал тот самый миллион, в который она обошлась властям, а шаг аукциона составил 50 тысяч рублей. Продали Аленку участнику под номером три- ей оказалась Елена Николаевна Осипова, которая не поскупилась и выложила за монумент 2.6 млн. рублей.

По словам владельца и автора скульптуры Владимира Пилипенко, все участники торгов предпочли сохранить инкогнито. Так что в чьих интересах действовала Елена Осипова, пока остается загадкой. Говорят, покупатель проявит себя позже.

Часть вырученных от продажи памятника денег пойдет на благотворительность, а на остальные для Нововоронежа установят новую скульптуру, которую изготовят специалисты из Подмосковья.

Напомним, что первым изъявил желание приобрести Аленку известный воронежский ресторатор, экс-директор кинотеатра «Пролетарий» Николай Шалыгин. Он готов был отдать за «красотку» миллион рублей и планировал установить ее в своем ресторане «Гармошка». Также подумывало о приобретении и руководство нововоронежского ипподрома. Впрочем, не только воронежцы, но и москвичи были нацелены купить столь ценный экспонат. Московский ресторатор Борис Зарьков, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин и глава партии ЛДПР тоже хотели прикупить «девицу-красавицу». Правда, красная цена, в которую оценил памятник Владимир Вольфович, слегка не дотянула — он готов был отдать за Аленку 200 тысяч рублей.

Марина Хоружая

Фото «Вести Воронеж»