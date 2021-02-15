Пассажирский автобус сломался под Воронежем 15 февраля на трассе М-4 «Дон».

Авария автобуса, следовавшего из Москвы в Ростов-на-Дону, случилась в сильный мороз около 5 часов утра.

В салоне на тот момент находилось 74 пассажира, в том числе и 5 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На место аварии прибыла полиция. Стражи порядка выяснили, что автобус без ремонта дальше не поедет. Часть пассажиров полицейские помогли отправить на попутных машинах. За оставшимися 9 людьми через некоторое время прибыл автобус от предприятия перевозчика, а к водителю – ремонтная бригада.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области