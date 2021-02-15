Известный миллиардер Илон Маск изъявил желание пообщаться с главой в новой соцсети Clubhouse. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что предложение, конечно, интересное, но сперва не мешало бы разобраться, что американский предприниматель имел в виду.

Как утверждает прессек Кремля, Путин не ведет соцсетей и соответственно не пользуется ими.

Такое оригинальное предложение от Илона Маска поступило вчера, 14 февраля, на официальный Twitter-аккаунт нашего президента. Сразу на двух языках один из богатейших людей страны пригласив Владимира Путина поговорить в социальную сеть Clubhouse, которая сейчас набирает популярность, отметив, что это было бы для него большой честью.

Как выяснилось, приложение Clubhouse с аудиоконтентом для голосового общения, доступно исключительно по приглашениям — пообщаться там можно в «комнатах» или «кабинетах», куда могут заходить и выходить разные слушатели.

Марина Хоружая