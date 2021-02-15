Мы сегодня писали о том, что ставшая уже притчей во языцех нововоронежская Аленка была продана с торгов за 2 млн. 600 тысяч рублей. Поначалу имя нового владельца скрывалось, было известно лишь, что в торгах участвовали четыре человека и лот достался некой Елене Николаевне Осиповой. Женщина не стала сразу разглашать, в чьи интересах действовала, но новый хозяин Аленки чуть позже рассекретил себя сам.

Как выяснилось, оставить Аленку Воронежу и не дать ей уехать в другой регион (а иногородних претендентов было много) решил Евгений Хамин. О приобретении Евгений Николаевич сообщил сегодня на своей странице в Facebook. «Аленка не уезжая, вернулась. В аукционной борьбе. — написал бизнесмен, — Другие города хотели забрать у нас наше, но мы — воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок».

В обозримом будущем скульптура украсит парк скульптур города-спутника «Солнечный» у Сити-Парк «Град». «Парк будет, — написал в посте Евгений Николаевич. — Работаем над ним давно. Это сложная концептуальная задача, и дорогая. Он он будет!»

Марина Хоружая