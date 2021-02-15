Сегодня, 15 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета области.

Напомним, что в январе прошлого года стало известно, чот в Воронежской кадетской школе им. А.В.Суворова офицер в течение нескольких дней избивал детей. Один из кадетов пожаловался матери, и она рассказала об этом в СМИ. Следственным Комитетом по Воронежской области после информации в средствах массовой информации была проведена доследственная проверка.

Выяснилось, что офицер, работал в кадетской школе последние пять лет. Руководство кадетской школы заверило, что ранее противоправных действий данный воспитатель не совершал и нареканий к его работе не было. Мол, этот случай был единственным.

Тем не менее, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Марина Хоружая