22 тысячи воронежцев подписали петицию, размещенную на площадке Change.org с требованием прекратить отравлять промышленными стоками реку Усманку. Обращение было направлено в адрес премьера Михаила Мишустина, а также депутатов Госдумы.

Автор петиции заявил, что отравили одну из самых чистых рек Европейской части России, которая с 1998 года является памятником природы федерального значения. Также в открытом письме было отмечено, что на реке Усмань располагается Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова, включенный в 1985 году в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. «Животному и растительному миру реки нанесен огромный ущерб», — пишут в обращении к федеральным властям воронежцы и просят, чтобы специалисты оценили этот ущерб.

Также воронежские активисты попросили премьер-министра и депутатов выделить дополнительные средства из бюджета для восстановления животного мира заповедника и самой реки.

Местные экологи предложили проверить все остальные предприятия, которые могут угрожать реке Усмань и создать создать систему постоянного мониторинга водоема с помощью власти, НКО и волонтеров. Авторы письма выступили с инициативой создания интерактивного справочника о том, как загрязняется река.

На сегодняшний день в реке Усмань содержание меди превышено в 100 раз и это привело к гибели рыбы. Специалисты Росприроднадзора выяснили, что река была отравлена стоками двух предприятий Липецкой области. Они винят в экологической катастрофе Липецкий водоканал и агрокомплекс «Овощи Черноземья».

Марина Хоружая