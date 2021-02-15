Сегодня, 15 февраля, ВОЗ включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca. В случае чрезвычайных ситуаций всемирной организацией здравоохранения разрешено использовать 2 варианта вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford. ВОЗ заявило, что дает «зеленый свет» для применения данных вакцин в глобальном масштабе и вакцины можно будет использовать в программе COVAX. Производятся данные препараты в Корее и Индии.

Также в список препаратов, которые рекомендованы ВОЗ для экстренного применения против COVID-19, включена вакцина Comirnaty, которая произведена компаниями Pfizer и BioNTech.

Марина Хоружая