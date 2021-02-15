Владимир Путин поручил правительству России разработать до 1 марта меры по содействию трудоустройства безработных. Данное поручение было опубликовано на сайте Кремля.

В сообщении правительству РФ говорится, что необходимо «обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных». Также, по мнению президента, нужно обратить внимание на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных.

Срок для реализации обозначен 1 марта 2021 года, далее – ежеквартально.

Марина Хоружая