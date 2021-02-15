Популярный среди воронежцев бар «Хлам», расположенный в центре города на улице Плехановской, закрыл свои двери для посетителей. Приостановить работу руководству «Хлама» пришлось по требованию Роспотребнадзора. Пока работа бара приостановлена на 10 суток.

Как сообщили в ведомстве, это произошло из-за санитарно-эпидемиологических нарушений, которые не препятствовали распространению коронавирусной инфекции, а также могли привести к пищевым отравлениям и кишечным инфекционным заболеваниям. Материалы об административном правонарушении будет рассматривать районный суд. Возможно бару придется выплатить внушительный денежный штраф — от 100 000 до 300 000 рублей штрафа.

Марина Хоружая