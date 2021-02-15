Два новых вида наказания, на связанных с лишением свободы, предложил внести в Уголовный Кодекс Верховный суд России. Оба касаются лиц, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести, а также тех, кто совершивших уголовный проступок.

За эти деяния ВС предлагает ввести наказание в виде общественных (бесплатные общественно полезные работы в свободное от работы или учебы время) и ограниченно оплачиваемых работ (будет удерживаться 5-10% от зарплаты гражданина на основном месте работы). Разработчики законопроекта считают, что смягчение мер будут способствовать «снижению репрессивности уголовного закона».

Напомним, что Верховный суд внес в УК дал определение внесенному в УК понятию «уголовный проступок». Это преступления небольшой тяжести, за которые Уголовный Кодекс России не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

Марина Хоружая