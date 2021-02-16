В Воронеже мужчина утопил автомобиль «Лексус» в местном водохранилище.

Водитель испытывал на прочность лед водоема. Забава обернулась полным затоплением машины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ЧП случилось возле дома 25б по улице Одинцова.

Спасатели рассказали, что теперь доставать автомобиль из водохранилища, мужчине придется за собственный счет.

Сам «естествоиспытатель», к счастью, не пострадал. «Лексус» находится на приличной глубине.

— Лед на водохранилище толщиной от 30 до 40 сантиметров. «Температурные качели» влияют на прочность льда. Выходить, а уж тем более, выезжать на лед даже в крепкие морозы — рискованно, — рассказали в службе спасения.

Фото pixbay.com