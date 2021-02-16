В Воронеже бывшему вице-мэру Воронежа, обвиняемому во взятке, продлили домашний арест
Как минимум год, до 17 марта, проведёт под домашним арестом бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов.
Такое решение принял Ленинский районный суд областного центра. Экс-чиновнику разрешили гулять по 2, 5 часа не дальше километра от дома — с 11 часов до 13.30.
Напомним, что Антиликаторова обвиняют в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, которые дал чиновнику предприниматель Шамиль Битоков за размещение на проспекте Патриотов ярмарки «Купеческая».
Во время следствия Антиликаторов заявил, что получил только половину суммы, которую ему приписывают.
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