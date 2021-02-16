Руководители четырех органов территориального общественного самоуправления района представили комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» проекты реконструкции нагорных лестниц.

Объекты реконструкции выбраны активистами не случайно. Исторически сложилось так, что на территории района большое количество нагорных лестниц – их 25. С учетом сложного рельефа местности, значительных перепадов высот эти объекты становятся порой единственным способом пешеходных связей. С течением времени некоторые лестницы требуют реконструкции или ремонта.

Защита прошла в рамках конкурса общественно-полезных проектов территориальных общественных самоуправлений. Уличкомы заблаговременно направили в комиссию презентации своих проектов с описательной частью и сметами расходов, где учли бюджетное финансирование, спонсорские средства и личное участие граждан в реализации задуманного; ответили на вопросы членов комиссии.

В случае одобрения выдвинутых инициатив местные жители и гости города смогут наслаждаться красотами исторического центра Воронежа с большим комфортом.