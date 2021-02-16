Пожар произошел 15 февраля под Воронежем на турбазе в Рамонском районе.

Возгорание случилось в 18.35 на территории базы отдыха «Алмаз», где вспыхнул дом площадью 45 квадратных метров.

На тушение огня прибыли два добровольческих отряда и четыре пожарных отделения — всего 39 человек на 10 единицах техники. В 20.18 пожар был ликвидирован.

Предварительной причиной возгорания признали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото pixbay.com