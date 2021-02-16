Из-за долгов за электроэнергию два воронежских санатория оказались под угрозой банкротства.

Как сообщает «Вести Воронеж», в арбитражный суд поступили заявления от ПАО «ТНС Энерго» о баркнотстве санаториев им. Дзержинского и им. Горького.

Сколько задолжали за свет эти организации, пока неизвестно – дела к производству еще не приняты.

Ранее в суде рассматривались шесть гражданских дел по иску «ТНС Энерго» к санаторию им. Герького, и десять – к санаторию им. Дзержинского.