На неопределенный срок отложено открытие торгового центра «Лента» в Воронеже на улице Домостроителей.

Также по техническим причинам остаются закрытыми, расположенные в здании торговые точки, МФЦ и автостоянка, где 14 февраля произошел пожар – горела машина «Мерседес».

Соответствующие объявления размещены на входах в здание.

Ранее сообщалось, что после ЧП, гипермаркет не будет работать 15 февраля.

По неофициальной информации, магазины и организации, находящиеся в здании заработают завтра, 17 февраля.

Напомним, что на парковке гипермаркете загорелся автомобиль. Из-за задымления люди были эвакуированы. Во время пожара машина взорвалась. Тушили огонь 50 спасателей и 143 единиц техники. Пострадавших не было.