В Воронеже открытие торгового центра «Лента» отложили на неопределенный срок после пожара
На неопределенный срок отложено открытие торгового центра «Лента» в Воронеже на улице Домостроителей.
Также по техническим причинам остаются закрытыми, расположенные в здании торговые точки, МФЦ и автостоянка, где 14 февраля произошел пожар – горела машина «Мерседес».
Соответствующие объявления размещены на входах в здание.
Ранее сообщалось, что после ЧП, гипермаркет не будет работать 15 февраля.
По неофициальной информации, магазины и организации, находящиеся в здании заработают завтра, 17 февраля.
Напомним, что на парковке гипермаркете загорелся автомобиль. Из-за задымления люди были эвакуированы. Во время пожара машина взорвалась. Тушили огонь 50 спасателей и 143 единиц техники. Пострадавших не было.
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