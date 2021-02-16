Идею установить памятник лидеру группы «Сектора газа» Юрию Хою (Клинских) поддержал глава Воронежа Вадим Кстенин.

По словам мэра, проекту, прежде всего, необходимо более широкое народное обсуждение, и лично он проголосует за установку монумента.

– Я ознакомился с обращением и знаком с неоднозначным творчеством группы «Сектор газа». Действительно, есть мнение, что Воронеж по стране известен не только как родина ВДВ, российского флота, Котенка с улицы Лизюкова и отчасти космонавтики, но и как родной город солиста и основателя группы Юрия Клинских, где он жил и работал, сказал Вадим Кстенин. — Есть и большое количество поклонников в Воронеже, по всей России и даже за ее пределами. Но однозначно одобрить можно только памятник или арт-объект, который не разделит людей по лагерям, а объединит их. В данном случае, вопрос увековечивания памяти этого известного воронежца точно разделит людей, поэтому он должен широко и всесторонне обсуждаться. Я думаю, свое мнение обязательно выскажут представители культурной, архитектурной обществ.

В мэрии добавили, что направленное обращение в таком виде пока не может быть рассмотрено с окончательным решением. Комиссия работает сначала с фактом самого появления объекта, после предварительного одобрения – с местом размещения, и уже в итоге рассматривает габариты и визуализацию объекта. В таких случаях также зачастую проводятся открытые конкурсы.

– В настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции заседания комиссии по культурному наследию проводятся дистанционно, а столь резонансный вопрос должен обсуждаться открыто, гласно и очно. На обращение заявитель, безусловно, получит ответ, в котором будет разъяснение порядка взаимодействия с комиссией, а также информация о ранее принятых решениях по этому вопросу. Комиссия может вновь оценить возможность установки такого объекта, но, по всей видимости, уже после того, как риск заражения коронавирусной инфекцией будет отсутствовать или сведен к минимуму: многие ее члены – люди очень почтенного возраста, – рассказали в управлении культуры.

В пресс-службе мэрии добавили, что две из трех, предлагаемых в обращении территорий, по предварительным оценкам, не могут в принципе быть рассмотрены муниципалитетом, как места установки объекта в память основателя и солиста группы «Сектор газа». Площадка перед зданием цирка относится к государственной собственности, кроме того, там логично и разумно рассматривать объект, связанный с цирковым искусством. А сквер у вогрэсовского моста на Левом берегу – место, где от имени благодарных воронежцев установлен памятный знак «Здесь в 1942-1943 годах не прошел враг».

Фото https://zen.yandex.ru/id/5a295bf8830905098bde5281