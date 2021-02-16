Глава Воронежа Вадим Кстенин поддержал идею установки памятника лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою
Идею установить памятник лидеру группы «Сектора газа» Юрию Хою (Клинских) поддержал глава Воронежа Вадим Кстенин.
По словам мэра, проекту, прежде всего, необходимо более широкое народное обсуждение, и лично он проголосует за установку монумента.
В мэрии добавили, что направленное обращение в таком виде пока не может быть рассмотрено с окончательным решением. Комиссия работает сначала с фактом самого появления объекта, после предварительного одобрения – с местом размещения, и уже в итоге рассматривает габариты и визуализацию объекта. В таких случаях также зачастую проводятся открытые конкурсы.
– В настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции заседания комиссии по культурному наследию проводятся дистанционно, а столь резонансный вопрос должен обсуждаться открыто, гласно и очно. На обращение заявитель, безусловно, получит ответ, в котором будет разъяснение порядка взаимодействия с комиссией, а также информация о ранее принятых решениях по этому вопросу. Комиссия может вновь оценить возможность установки такого объекта, но, по всей видимости, уже после того, как риск заражения коронавирусной инфекцией будет отсутствовать или сведен к минимуму: многие ее члены – люди очень почтенного возраста, – рассказали в управлении культуры.
В пресс-службе мэрии добавили, что две из трех, предлагаемых в обращении территорий, по предварительным оценкам, не могут в принципе быть рассмотрены муниципалитетом, как места установки объекта в память основателя и солиста группы «Сектор газа». Площадка перед зданием цирка относится к государственной собственности, кроме того, там логично и разумно рассматривать объект, связанный с цирковым искусством. А сквер у вогрэсовского моста на Левом берегу – место, где от имени благодарных воронежцев установлен памятный знак «Здесь в 1942-1943 годах не прошел враг».
Фото https://zen.yandex.ru/id/5a295bf8830905098bde5281
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