Двух жителей Белгородской области 21 и 24 лет задержали в Воронеже по подозрению в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, двое молодых людей из Старого Оскола приехали в Воронеж отдохнуть, поселившись в арендованной квартире.

14 февраля проживающие с ними по соседству двое парней «приняли на грудь» и громко спорили друг с другом, стоя у подъезда.

Белгородцы наблюдали за ними и решили воспользоваться ситуацией. В тот же вечер они поднялись к молодым людям, представились полицейскими, показав удостоверение обычного охранника, и применив насилие, отобрали у парней 15 тысяч рублей.

Парни обратились в полицию. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, задержала злодеев.