Новая американская администрация некоторое время назад, по сообщениям турецкого информационного ресурса Ahval, получила от Анкары предложение относительно снятия антитурецких санкций в военно-технической сфере. Такие санкции США ввели вследствие приобретения Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400.

США вывели Анкару из программы совместного создания истребителей нового поколения F-35, а также заморозили счета турецкого Директората по оборонной промышленности. По сообщениям ближневосточных источников, Турция предлагает администрации Джо Байдена снять санкции в обмен на лояльность на севере Сирии в отношении курдов, а также в обмен на то, чтобы США могли получить данные относительно того, что С-400 не повлияют на коллективную систему ПВО стран НАТО.

Обращая внимание на предложение по курдам, можно говорить о том, что если США антитурецкие санкции не снимут, то это может привести к новым турецким операциям против курдских отрядов в северных регионах Сирии. Для курдского населения САР – новости, мягко говоря, не самые приятные. Да и если санкции будут частично сняты, то вряд ли о той же Анкары стоит ожидать прекращение военных действий против курдов в формате тех или иных боевых операций. Ведь Турция продолжает причислять несколько курдских формирований к террористическим организациям.

В такой ситуации как для курдских этнических групп САР, так и для других народов, населяющих это государство, в большей степени актуализируется российская инициатива по конституционному урегулированию. Стоит напомнить, что ранее при активной позиции со стороны России удалось собрать различные сирийские этно-политические и этно-конфессиональные группы в формате обсуждения Конституционного совета. Эта площадка в конечном итоге может позволить провести крайне важные структурные политические реформы в Сирийской Арабской Республике, установить равные права для всех без исключения этнических групп Сирии, что в свою очередь даст стране возможность стабильно и активно развиваться.

Российская позиция проста и понятна. Чтобы защитить права каждой нации, проживающей в Сирии, нужно отказаться от вооружённого противостояния, признать законное правительство страны и сесть за стол переговоров. Те, кто это сделает, и станут вершителями будущего для обновлённой в политическом плане Сирии – для страны больших возможностей. Те же, кто собирается продолжать войну на иностранные спонсорские деньги, — должны стать изгоями, с которыми будет разбираться регулярная правительственная армия. Как это во многом происходит с боевиками в провинции Идлиб, многие из которых продолжают выполнять директивы стран, которые сложно назвать полноценными доброжелателями для Сирийской Арабской Республики.

В Сирии многие прекрасно понимают, что принятие российской инициативы – пожалуй, единственно верный вариант для дальнейшего развития и политического реформирования. Те же курды прекрасно видят, что Россия слов на ветер бросать не привыкла. Именно начало российской операции в своё время позволило добиться коренного перелома в Сирии. До момента введения ВКС РФ в САР до 90 процентов территории этой страны были неподконтрольными войскам Башара Асада. Причём большинство этих площадей занимали боевики террористической организации «Исламское государство», которые уже вовсю хозяйничали и в центральной части столицы страны Дамаска.

Однако российские ВКС в сжатые сроки разгромили костяк террористического конгромерата в Сирии, позволили добиться определённой стабилизации на ключевых территориях Сирии, способствовали освобождению от террористической оккупации целого ряда крупных городов, включая Алеппо.

Сегодня там, где ещё 5-6 лет назад хозяйничали игиловские банды, воцарилась нормальная мирная жизнь. Российские военные обеспечивают безопасность на важнейших магистралях Сирии – М4 и М5. Россия поставляет тысячи тонн гуманитарных грузов, содействует многоуровнему политическому диалогу в САР, ведёт работу по возвращению беженцев.

По понятным причинам, в Вашингтоне смотрят на такие процессы с тревогой. В администрации нового президента США явно не восторге от того, что Россия перехватила мирную повестку в Сирии, скомкав планы тех, кто собирался превратить САР в очередную погружённую в нескончаемый хаос территорию.

В этой связи крайне важно осуществлять масштабную международную работу, нацеленную на политическую стабилизацию в Сирии. И такая работа активно ведётся. Россия не даёт сирийскому вопросу увязнуть в политическом болоте.

В частности, речь идёт о международной встрече по САР, которая проходит в рамках Астанинского формата в Краснодарском крае – в Сочи. Планируется, что именно на юге России будут предприняты новые усилия по политическому урегулированию в Сирии и созданию новой конституции, где будут отражены интересы каждого из этносов, населяющих эту ближневосточную страну.

Источник

Фото http://voron-news.ru