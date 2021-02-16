В воронежском государственном цирке стартовала новая уникальная программа Гии Эрадзе «5 континентов». Воронежцы долго ждали этого события, ведь приехавшие год назад с гастролями артисты, успели дать лишь несколько представлений, после чего все культурные учреждения были закрыты на все время пандемии.

Все это время все животные цирка «5 континентов» гостили в Воронежском цирке. Так же, как и 14 фур с оборудованием, которые были доставлены в наш город. Дрессировщикам и обслуживающему персоналу тоже пришлось задержаться в нашем городе — на кого же они могли оставить своих подопечных?

Высший пилотаж

Кстати, в воронежском цирке даже в период карантина продолжались репетиции. Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности – масочного режима, социальной дистанции и т.д. И именно это позволило животным и артистам не потерять форму.

— Форма теряется легко, а вот приобретается годами, — говорит руководитель аттракциона «Цыганская свадьба» Алексей Плотников. — Конечно же, каждый из артистов и дома старался поддерживать форму, но цирк есть цирк. Все дрессировщики остались в Воронеже со своими животными и постоянно репетировали, ставили новые трюки… Все животные постоянно были под надзором наших специалистов — их более 20 человек. За животными ухаживали, они у нас были накормлены и напоены… Слава Богу, компания «Росгосцирк» не оставила нас в беде.

Кстати, медвежий аттракцион, который представляют в программе «5 континентов» наши земляки Екатерина и Алексей Плотниковы, поистине уникален. То, что делают талантливые воронежские дрессировщики — высший пилотаж в дрессуре, поэтому не удивительно, что они являются обладателями многочисленных цирковых наград.

— Мою дрессуру могут оценить только профессионалы, зритель никогда не увидит этого, — улыбается Алексей. — У меня одновременно на манеже находится почти два десятка артистов балета, которые играют на гитарах, поют, бьют в бубен и машут юбками. Это очень сложный момент в дрессуре, потому что сделать так, чтобы медведи не реагировали на движущихся вокруг людей, очень сложно.

Ой мама, шика дам, шика дам!

И вот теперь, наконец, двери цирка открыты и у воронежцев есть уникальная возможность увидеть все великолепие новой программы. Потрясающее костюмированное представление Гии Эрадзе, сочетающее дрессуру, кордебалет, воздушную акробатику и другие цирковые жанры, не оставит равнодушными ни взрослых, ни детвору. Это одна из самых ярких цирковых программ не только в России, но и за рубежом, к тому же самая дорогостоящая в цирковой индустрии. Воронежцы уже успели оценить эффектные, эксклюзивные костюмы, расшитые золотом, отделанные камнями Сваровски и фазаньими перьями. Всего у артистов шоу «5 континентов» более полутора тысяч костюмов, некоторые из которых даже светятся в темноте, благодаря вмонтированным в них сотням светодиодных лампочек.

Не могут не впечатлить и специально спроектированные авторские декорации (один бассейн с «Золотыми рыбками» и огромный, поднимающийся под самый купол цирка корабль чего стоят!), и самые разнообразные спецэффекты. Техническое оснащение спектакля представляет новейшие разработки из мира светового, звукового, сценического оборудования.

Когда-то давно, известный продюсер Геннадий Гордиенко, которого Гия Эрадзе считает своим учителем, сказал ему фразу, которая предопределила направление в его карьере. «Если ты остановишься — ты остановишься навсегда!», — сказал тогда Гие его наставник. С тех пор Гия Эрадзе руководствуется принципом «Нет предела совершенству» и, не останавливаясь в своем развитии ни на секунду, старается улучшить и модернизировать свои шоу, хотя им и без того нет равных.

Контактная дрессура нового поколения

Представление длится три часа, но смотрится на одном дыхании. Один спектакль сменяет другой (иначе и не назовешь номера, потому что в каждом из них свою сюжет, своя история) и зритель постепенно погружается в красивую сказку, из которой совсем не хочется возвращаться в будничные реалии.

Здесь нет так называемого «гвоздя программы», которым обычно завершается цирковое представление. Все мини-спектакли, из которых соткана программа «5 континентов», достойны быть тем самым «гвоздем», потому что слабых номеров здесь просто нет! Но есть в программе настоящие рекордсмены по количеству цирковых наград! Это супруги Наталия и Андрей Широкаловы, которые выводят во втором отделении на манеж смешанную группу хищников.

Тигры, лигры, леопарды и черная пантера под руководством заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых, становятся похожими на покладистых домашних кошечек. По одному мановению руки эти грозные животные встают на задние лапы, или укладываются на манеж, синхронно переворачиваясь с бока на бок. Смотрится это очень умилительно и сразу хочется погладить этих очаровашек. Но в какой-то момент они показывают клыки, и ты понимаешь — чтобы войти в клетку, нужно обладать огромным мужеством и бесстрашием!

Супруги Широкаловы действительно рекордсмены по количеству высших международных наград — в их копилке их десять, и это не предел! Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться! Недаром Наталия стала обладательницей Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка», а Андрей был признан «Дрессировщиком года».

«Звание «заслуженных» считаем высшей наградой!»

Дрессировщики, у которых «в подчинении» 14 разномастных хищников, поведали, что их подопечные за время карантина не потеряли форму, так как репетировали в штатном режиме – по вторникам, средам и четвергам. Хотя иногда Андрей и Наташа немного жалели своих «кошечек» и разрешали работать не в полную силу.

Тем не менее, все животные получали полноценное питание, согласно утвержденному рациону.

— Ежедневно нашим животным поставляют 54 кг мяса – это говядина, конина, немного свинины и курицы. Так что на них пандемия никак не сказалась, разве что некоторые из них заметно поправились, — улыбается Андрей Широкалов – А вот мы очень скучали по публике, и считали дни, когда же наконец, сможем выйти на манеж.

Кстати, мы ждали гастролей не раньше мая и были удивлены, когда получили смс: «В следующую субботу собираемся!» У нас и на подготовку-то времени не было, но мы счастливы, что цирки по всей стране открылись! Да, на премьере наши хищники немножко нервничали, это было видно по глазам. Но ничего удивительного в этом нет, они 11 месяцев не видели зрителей! Думаю, через пару недель животные уже приду в норму, они быстро адаптируются!

— У вас огромное количество наград, какая для вас наиболее ценная?

Андрей: — Сложно ответить на этот вопрос, ведь каждый приз достался нам неимоверным трудом и нервными затратами. Но больше всего мы, наверное, ждали звания заслуженных артистов РФ.

— Мало кто из дрессировщиков работает со смешанными группами хищников, тем более, такими большими. У каждого свой нрав, свои повадки, да и уследить за всеми разом очень тяжело. Как вам удалось соединить разных животных в одном манеже?

Наталия: — На это у нас ушло три года труда, нервов, пота и слез. Бывало ничего не получалось, опускались руки и закрадывалась мысль: «Может, взять уже группу тигров, чтобы так с пантерами не мучиться?» Но мы гнали от себя эту предательскую мысль, и верили, что все получится. И нам удалось! Мы очень благодарны нашему куратору по дрессуре Мстиславу Михайловичу Запашному, он очень нам помог.

Андрей: — Все получилось еще и потому, что всех хищников мы брали малышами. Они вместе росли. Если бы нам изначально достались взрослые особи, совместить в одном манеже их было бы невозможно. Поначалу мы работали с шестью животными, потом стали выводить на манеж 12.

«Все животные для нас, как дети!»

— А где вы взяли таких уникальных животных, как лигры?

Андрей: — О лиграх мы даже не мечтали. Их подарили нашему продюсеру, а он отдал их нам. Ада и Ева достались нам 6-месячными и с виду были просто ангелочки! На самом деле, характер у них оказался еще тот! Но, как говорится, дареному коту в зубы не смотрят, пришлось растить и перевоспитывать. Выкормили, вылечили и ввели в аттракцион. К тому времени у нас как раз подросли два леопарда и один пантереныш. Воронежцы увидят их впервые.

— А у кого из ваших кошечек самый сложный характер?

Наталия: — Конечно, у пантер и леопардов — это даже не обсуждается. Если тигру можно сказать тридцать раз, чтобы он что-то начал понимать, то пантере порой приходится повторять 100, а некоторым и до 130 раз. Это такие животные, которые ничего не хотят понимать. Плюс это очень агрессивные животные. Кстати, пантеры и леопарды очень не любят тигров, что создает в работе определенные сложности. Поэтому они и сидят у нас на разных половинах манежа. Вообще тигры, пантеры и леопарды — одиночки. Только лигрицы всегда друг за друга.

— Нештатные ситуации часто случаются на представлении?

Наталия: — Всякое случается, и порой бывает очень страшно. Помню однажды в Москве во время представления голубь залетел в зал и сел на клетку. Все 12 хищников ринулись туда! Мы сначала голубя не увидели, и не поняли, почему все «кошки» бегут на нас. Слава Богу, Андрей заметил птицу и согнал ее с клетки. А потом нам нужно было быстро все 12 голов усадить на место.

— Ваши животные очень красивые и ухоженные. Вы дает им какие-то специальные витамины?

Наталия: — Конечно! Мы заказываем им очень хорошие витамины в Америке. Не каждый домашний питомец получает такой уход. Мы на них никогда не экономим, потому что относимся к ним, как к детям.

«Настроение поднимаем на конюшне!»

Перечислять все номера программы не имеет смысла, ибо всю красоту и профессионализм артистов просто невозможно описать словами. Но отдельной строкой все же хотелось бы отметить замечательных коверных.

На протяжении всего вечера веселил публику прекрасный искрометный дуэт заслуженных артистов РФ Лады и Александра Сарнацких. Коверные не просто отпускали шуточки с манежа, а задействовали в своих номерах публику. Они вызывали зрителей к себе, да и сами частенько «выходили в народ», расстреливая ребятню водными «пулями» и «угощая» попкорном целый сектор разом. В общем, и взрослые и дети нахохотались от души.

— За 11 месяцев пандемии вы не забыли свои роли?, — поинтересовались мы после представления у Лады и Александра.

Александр: — Чуть не развелись, пока вспоминали то, что мы забыли.

Лада: — Спустя 25 лет работы в этом жанре, тяжело роль забыть, — рассмеялась очаровательная Лада. — Нас ночью разбуди, мы петь-плясать начнем. Это уже не работа, а образ жизни. Мы счастливые люди, у нас хобби совпадает с профессией — то, чем мы занимаемся — любовь всей нашей жизни!

— За время пандемии не было желания придумать шутку о коронавирусе?

Лада: — Рано! Не хочется возвращаться людей в то состояние, которое они пережили. Сейчас, наоборот, хочется отвлечь. А через полгода-год, когда все уляжется, уже можно будет посмеяться над всем тем, что сейчас происходит.

— Вы заряжаете позитивом одной своей улыбкой. Но наверняка, как и у всех людей, у вас тоже бывает плохое настроение. В таких случаях, где берете вдохновение, чтобы выйти на манеж и веселить публику?

Лада: — Наши животные — неописуемой красоты и доброты, они как никто другой заряжают позитивом. Поэтому, если мне вдруг взгрустнется, и прямиком иду на конюшню — кормлю лошадок и верблюдов, чешу им попки, целую бизонов… Всю хандру как рукой снимает!

А вообще мы настолько попали в профессию, что сами можем переключать невидимый рычажок. Пока я дойду из гримерки до манежа и 550 раз со всеми обнимусь и поздороваюсь, мне уже хочется порхать!

Александр: — А я пою под гитару или играю на маленькой гармошечке, которая всегда лежит у меня в гримерной. Меня музыка вытаскивает из любого негативного состояния. Но есть еще один метод — я хожу по закулисью и всем рассказываю анекдоты. Так и настраиваюсь на работу.