Ускорить вакцинацию от коронавируса жителей воронежских сел, которые находятся в зоне возможного подтопления, поручил оперативный штаб региональному департаменту здравоохранения.

Гражданам, проживающим в таких населенных пунктах, можно привиться до 1 апреля, т.е. до начала сезона половодья.

Жителей сел или отвезут на специальном транспорте в пункты вакцинации или сделают прививку на месте.

В МЧС сообщили, что в регионе под угрозой весеннего затопления находятся 55 населенных пунктов, которые расположены в 21 районе. Вода также угрожает состоянию 14 низководных мостов.

По состоянию на сегодняшний день, в Воронежской области почти 50 тысяч жителей привились от CPOVID-19.

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