Число заболевших и умерших от ковида медиков назвали в воронежском облздраве
Воронежский облздрав назвал число заболевших на работе коронавирусом медиков.
Статистику предоставили на основании назначенных врачам страховых выплат в 68, 8 тысяч рублей.
Как оказалось, официально признанных заражённых на рабочем месте COVID-19 медиков насчитывается 3796.
Общая сумма выплат составила 261 миллион рублей.
Родным 13 медиков, которые скончались от коронавируса, выплачено по 2, 75 миллиона рублей.
Фото pixbay.com
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