Воронежский облздрав назвал число заболевших на работе коронавирусом медиков.

Статистику предоставили на основании назначенных врачам страховых выплат в 68, 8 тысяч рублей.

Как оказалось, официально признанных заражённых на рабочем месте COVID-19 медиков насчитывается 3796.

Общая сумма выплат составила 261 миллион рублей.

Родным 13 медиков, которые скончались от коронавируса, выплачено по 2, 75 миллиона рублей.

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