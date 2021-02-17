До 10% предложили повысить цены на мясо птицы и яйца производители продукции.

Как пишет «Известия», аграрии назвали причины повышения – сокращение поголовья и увеличения цены на корма.

По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, на 30-100% дорожают такие составляющие кормов, как зерно, шрот, аминокислоты, витамины.

«По итогам I квартала мы ожидаем небольшое снижение производства мяса бройлеров. Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка. Отсюда и высокий спрос», — подчеркнул Юшин.

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова отметила рост цен в среднем на 6% за февраль к январю на яйца и мясо птицы. Как сообщил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, российские торговые сети сообщили Минпромторгу о ценовых предложениях изготовителей яиц и мяса птицы.

В Минсельхозе РФ уточнили, что пока не получали со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции предложения об увеличении отпускных цен. В ведомстве также отметили, что повышение расходов на корма, ухудшение эпизоотической обстановки в регионах страны, повышение спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого роста отпускных цен в краткосрочной перспективе, однако для существенного роста цен на мясо птицы и яйца предпосылок на данный момент нет.

В Минэкономразвития изданию сообщили о росте цен на 5,6% в период с ноября 2020 года по январь 2021 года из-за дисбаланса спроса и предложения.