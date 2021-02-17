В Воронежской области полиция разыскивает «веселых ребят», которые подложили на краю дороги муляж человека.

Инцидент произошел на автотрассе в Бобровском районе между селами Митрофановка и Тройня.

По сообщению пресс-службы регионального департамента здравоохранения, ледащего возле дороги «человека» заметил автомобилист. Мужчина вызвал скорую.

Бригада врачей торопилась приехать на вызов — на улице сильный мороз, поэтому была вероятность того, что человек, которому стало плохо, может скончаться от переохлаждения.

Однако, когда медики подошли к «больному», оказалось, что это штаны ми куртка, набитые мусором.

Врачи подобной шутки не поняли и обратились к правоохранителям. Полиция начала проводить проверку.