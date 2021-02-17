В Воронежской области к «умирающему» муляжу человека приехала скорая
В Воронежской области полиция разыскивает «веселых ребят», которые подложили на краю дороги муляж человека.
Инцидент произошел на автотрассе в Бобровском районе между селами Митрофановка и Тройня.
По сообщению пресс-службы регионального департамента здравоохранения, ледащего возле дороги «человека» заметил автомобилист. Мужчина вызвал скорую.
Бригада врачей торопилась приехать на вызов — на улице сильный мороз, поэтому была вероятность того, что человек, которому стало плохо, может скончаться от переохлаждения.
Однако, когда медики подошли к «больному», оказалось, что это штаны ми куртка, набитые мусором.
Врачи подобной шутки не поняли и обратились к правоохранителям. Полиция начала проводить проверку.
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