Популярная скульптура нововоронежской Аленки, которой не дал «уплыть» в другой регион известный воронежский девелопер Евгений Хамин, будет впервые выставлена на крупнейшем российском рок-фестивале «Чернозем», который с этого года будет теперь проходить в Воронеже, благодаря тому же бизнесмену. Это станет своего рода подарком для туристов, которые приедут в столицу Черноземья на рокфест, и наверняка заходят запечатлеть себя на фоне нашумевшей скульптуры.

Напомним, что «Чернозем», который раньше проходил в Тамбовской области, будет теперь проходить за Сити-парком «Град» на летней площадке площадью 50 гектаров. Фестиваль состоится с 13 по 15 августа.

А пока «ужасно прекрасная» Аленка отдохнет в хранилище, пока для нее сформируют туристическую концепцию. Напомним, что постоянным местом обитания Аленки станет будущий парк скульптур в городе-спутнике «Солнечный», который планирует построить Группа Компаний Хамина (ближайшей осенью состоится презентация данного проекта). Для будущего парка уже собрана часть объектов. К примеру, помимо Аленки, там будет находиться памятник русским православным святым Петру и Февронии. По словам Евгения Хамина, большая часть объектов города-спутника (жилые, коммерческие, туристические, развлекательные объекты, парковые территории, парк скульптур) появится к 2025 году, а в дальнейшем пополняться. В городе-спутнике планируется так же открыть музей современного искусства (у Евгения Хамина в личном пользовании имеется довольно большая коллекция, которой он готов поделиться с воронежцами).

Марина Хоружая