Стало известно, что Борис Зинченко — руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами регионального правительства — собирается уйти в отставку. Как сообщил «Ъ», куратор силовых структур собрался покинуть свой пост из-за предельного возраста. Достигнув 65-летия Зинченко уйдет с должности, которую занимал более 10 лет. Перед этим Зинченко работал замначальника в регуправлении Федеральной службы безопасности. Марина Хоружая

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