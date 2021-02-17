Уголовное дело не стали возбуждать следователи после обнаружения тела 35-летнего мужчины в Воронеже в лесном массиве у микрорайона Новый на улице 9 Января.

В пресс-службе регионального СУ СКР рассказали, что состава преступления правоохранители не нашли.

Напомним, что 12 января тело мужчины в лесу обнаружила его супруга.

Фото СУ СКР по Воронежской области