Следователи не возбудили дело по факту обнаружения в воронежском лесу мертвого мужчины
Уголовное дело не стали возбуждать следователи после обнаружения тела 35-летнего мужчины в Воронеже в лесном массиве у микрорайона Новый на улице 9 Января.
В пресс-службе регионального СУ СКР рассказали, что состава преступления правоохранители не нашли.
Напомним, что 12 января тело мужчины в лесу обнаружила его супруга.
Фото СУ СКР по Воронежской области
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