В администрацию Воронежа поступила инициатива установки в нашем городе памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою).

Это не первая инициатива, в прошлом она уже рассматривалась городской комиссией по культурному наследию, в которую входят ученые, архитекторы, краеведы, историки, деятели культуры и искусств.

Тогда идея установки памятника была отклонена, но появление арт-объекта, посвященного музыканту было одобрено, впрочем, дальнейшего развития тема тогда не получила.

Глава Воронежа Вадим Кстенин ознакомился с очередной новой инициативой, он убежден, что новые объекты должны объединять людей, а не разделять их на непримиримые лагеря, поэтому идея их установки должна широко обсуждаться:

– Я думаю, свое мнение обязательно выскажут представители культурной, архитектурной общественности, урбанисты, краеведы, специалисты по туризму и т.д. Кроме того, я дал поручение провести опрос горожан в нашей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» по этому поводу. В таком опросе лично я, как горожанин, проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию, – прокомментировал инициативу мэр Воронежа Вадим Кстенин.

По указанию главы города управление информации начинает опрос горожан в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте», он продлится месяц. Воронежцам предлагается ответить на вопрос, должен ли в городе появится объект (арт-объект, скульптурная композиция, памятник) в память лидера группы «Сектор газа».

– Опросы, которые мы периодически проводим, считаю интересным и нужным инструментом, в них принимают участие тысячи, иногда десятки тысяч людей. Результаты показывают муниципалитету, как к той или иной инициативе могут отнестись горожане, они, на мой взгляд, важны и для самих инициаторов, они могут понять, будет ли их идея поддержана широким кругом людей. Приглашаю всех пользователей соцсети принять активное участие в опросе, его результаты будут направлены членам комиссии по культурному наследию для учета при рассмотрении возможности появления в городе объекта в память музыканта, – подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.