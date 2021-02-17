«Квадра» не смогла утешить воронежцев, которых возмутили вдвое возросшие январские счета за отопление
Воронежцы были неприятно удивлены, получив платежки за январь. Как выяснилось, у многих оплата за отопление увеличилась в разы. Горожане в панике потребовали от «Квадры» объяснений, откуда взялся такой рост цен на ЖКХ.
Проблема завышенных тарифов на отопление была отмечена в разных районах города. Жители Березовой рощи пожаловались, что вместо 1700, как за прошлый месяц (и 1100 за позапрошлый), в этом за отопление 30-метровой однушки насчитали три с лишним тысячи. Владелец двухкомнатной хрущевки и вовсе вынужден оплатить за январь 5 с лишним тысяч. За одно только отопление. Жители дома 134 по улице Ленинградской пожаловались, что если в прошлом году за отопление они платили 2200-2500 рублей, то уже с начала этого года тарифы повысились до трех с лишним тысяч за трехкомнатную квартиру, а счет за январь порадовал еще больше — почти 4.5 тыс. рублей
В пресс-службе «Квадры» внятного ответа на возмущения граждан не дали, обтекаемо пояснив, что окончательная сумма за отопление складывается из различных факторов. Это зависит от того, кто отапливает дом — ТЭЦ или котельная, а также как далеко он расположен от теплоисточника (Чем ближе, тем в доме теплее и тарифы выше). Также в «Квадре» заявили, что объем тепла, подаваемый в жилые дома, регулируется управляющими компаниями. Так же на сумму в квитанциях за отопление влияет состояние внутридомовых коммуникаций (если они не качественные, дому потребуется больше теплоэнергии). Влияет на сумму в платежках и температура воздуха на улице.
Но все это, разумеется, лишь общие слова, и понятное дело, что за месяц, когда тарифы подскочили до невменяемых сумм, ничего из вышеперечисленных причин не поменялось. Котельная не приблизилась к дому, теплоисточник не поменялся и внутридомовые коммуникации менее качественными не стали. Недовольным жильцам предлагается обращаться в свои УК.
Далее УК должна будет для разбирательства передать в адрес тепловой инспекции «Квадры» параметры работы теплоузла, после чего специалисты на основе этих данных рассчитают для дома необходимые параметры ограничительных устройств для внутридомовой системы отопления.
Марина Хоружая
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