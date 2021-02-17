Приостановку дела состоятельного воронежского гаишника обжаловала прокуратура
Воронежская прокуратура обжаловала приостановку в суде дела об изъятии квартир у бывшего заместителя главы ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина.
Ранее сообщалось о смерти проходившего по делу отца Николая Качкина. Из-за этого суд отложил слушание дела, до вступления в наследство родственников.
Напомним, что прокурор области направил в суд иск с просьбой взыскать в доход государства 22 квартиры, принадлежащие Игорю Качкину, на общую сумму 50 миллионов рублей.
По мнению органа надзора, полицейский не мог купить всю эту недвижимость на свою заработную плату в ГИБДД.
Качкин же заявил, что квартиры были куплены в том числе и на доходы бизнесмена-отца, у которого была своя автомойка.
Фото «НТВ»
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