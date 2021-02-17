В Минсельхозе России заявили о грядущем росте цен на куриное мясо и яйца. Вырасти в цене вышеозначенные продукты должны уже в ближайшее время. Предполагаемый рост отпускных цен предположительно составит 10% и останется в рамках продовольственной инфляции.

Как сообщил INTERFAX.RU, В ведомстве объяснили рост цен на данные продукты тем, что увеличились затраты на корма и импортные составляющие. Также повышенный потребительский спрос на данные продукты в некоторых регионах, так же создает предпосылки для роста отпускных цен. Производители продукции птицеводства предложили российским торговым сетям повысить до 10% закупочные цены, объяснив это тем, что сокращение предложения данной продукции связано с распространением птичьего гриппа

При этом Минсельхоз прогнозирует, что к концу первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется, учитывая что у производственного цирка в птицеводстве довольно короткий производственный цикл.

Снизить себестоимость производства помогут, по мнению специалистов, таможенно-тарифные меры регулирования относительно зерна и масличных, а росту производства данной продукции поспособствует повышение доступности, а также расширение направлений целевого использования льготных кредитов.

Министерство заявило, что будет вести диалог с крупными производителями, чтобы те не допустили необоснованного повышения оптовых цен.

В ведомстве напомнили, что среднегодовые цены на птицеводческую продукцию не менялись несколько лет из-за возросших объемов производства и перенасыщения внутреннего рынка. В прошлом году цены на мясо птицы были даже ниже, чем в 2019-м.

Марина Хоружая