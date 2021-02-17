Двусторонние отношения России и Эстонии могут еще больше ухудшиться из-за принятия 15 февраля эстонским парламентом заявления в защиту гражданских свобод в России и призывом к странам ЕС ужесточить антироссийские санкции. 15 февраля парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав Евросоюз разработать политику санкций и обеспечить «реальное влияние» на Москву.

Как сообщает REGNUM, об этом заявило российское посольство в Таллине. По словам российских дипломатов, эстонцы никак не хотят разряжать атмосферу между нашими странами. Они заявляют, что у них нет оснований поддерживать дружеские отношения с Россией.

Российско-эстонские отношения и без того довольно напряженные, после принятия данного заявления внесли в отношения между странами еще больше негатива.

Марина Хоружая