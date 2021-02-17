Военные подтвердили гибель 19-летнего призванного из Воронежа в воинской части в г. Белгороде.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, солдат скончался от «менингококковой инфекции в тяжелой форме».

Андрей Столповских, по словам военных, 11 января обратился с жалобами на плохое самочувствие в медпункт воинской части. В этот же день его обследовали военные медики, после чего, в следствии ухудшения состояния, парня направили к гражданским медикам в Белгороде.

12 января больного, после обследования направили городскую инфекционную клиническую больницу. Там врачи поставили Андрею диагноз: «менингококковая инфекция в тяжелой форме».

Сообщается, что вся необходимая помощь военнослужащему была оказана. Но из-за «скоротечности и тяжести протекания заболевания спасти его не удалось».