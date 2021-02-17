Известный телеведущий и киноактер Дмитрий Нагиев утешил юную участницу шоу «Голос.Дети» Алису Щербань, которую после исполнения песенки «Tutti Frutti» не выбрал ни один член жюри (наставниками нового сезона стали Баста, Крид и Лобода)… Девочка так расстроилась, что расплакалась прямо за кулисами. Однако Нагиев нашел, чем утешить маленькую певицу.

Как сообщают РИА-Новости, ведущий приободрил Алису тем, что под ее песню пустилась в пляс даже «пожилая Лобода»!

-Ты видела, чтобы еще под чью-нибудь песню зал плясал, — поинтересовался Нагиев. — Сама пожилая Лобода оторвала свой зад от кресла и пустилась в пляс на костылях! Такое шоу было только у тебя и зритель тебя полюбил с первого взгляда!»

Марина Хоружая