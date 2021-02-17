В Благовещенске произошло ЧП — трое младшеклассников потеряли сознание во время учебы в гимназии №1, расположенной ул. Фрунзе, 71. Это произошло в актовом зале во время репетиции праздничного концерта, причем в разное время. Сначала сознания потеряли две ученицы 4 класса, а через полтора часа на том же месте в обморок упала третьеклассница.

Причина случившегося, как написал в своем Telegram-канале мэр города Олег Исмаилов, устанавливается.

Ученики начальной школы, которым внезапно стало плохо, были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу. Врачи, которые осматривали школьниц, сказали, что те находятся в удовлетворительном состоянии. В гимназию после известия о ЧП прибыли сотрудники администрации, правоохранительных органов и также экстренные службы, которые пытаются установить причину произошедшего. После проверки, которая будет проведена надзорным ведомством, будет дана оценка тому, как соблюдались требования безопасности при организации учебного процесса.

Марина Хоружая.