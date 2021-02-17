Более 55 тысяч жителей Воронежской области прошли вакцинацию от коронавируса.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, 7,9 тысяч человек сделали прививку двумя компонентами вакцины «Спутник V».

Всего в регион доставили 90 тысяч доз препарата. Привиться жители могут в 53 пунктах. Они располагаются в двух областных больницах, 14 поликлиниках Воронежа, 32 райбольницах, одной частной медорганизации и 4 ведомственных поликлиниках.

По плану в Воронежской области будет привито до 60 процентов населения. Регион в этом году получит 1 миллион доз вакцины.

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