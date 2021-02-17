В Министерстве транспорта заявили, что к концу 2023 года как минимум 6% аэропортов нашей страны должны использовать биометрические данные для идентификации пассажиров. Если минтрансом будет найдено финансирование, то количество аэровокзалов с обязательной биометрией может возрасти до 15%.

Как сообщает РБК, всего в нашей стране 202 аэропорта (данные на конец 2019 года). Из них 78 — международные, 89 — федерального значения.

Четыре российских аэропорта обеспечивают ежегодный пассажиропоток до 10 млн. человек. Еще 31 аэропорт обслуживает до одного миллиона пассажиров в год.

Если количество аэропортов в России увеличено не будет, то уже в 2024 году от 12 до 30 из 202-х будут работать по новой системе. Для ее внедрения аэропортам нужно будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором ЕГИС ОТБ.

На развитие Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности предусмотрено 585,2 миллиона рублей. На всю программу планируется потратить 8.7 миллиарда рублей. Допфинансирование оценили в 12.7 млрд. рублей.

В данный момент, как сообщает РБК, ведутся переговоры о том, чтобы внедрить систему в 5 аэропортах за пределами Москвы и Московской области (2 из них будут подключены к системе в ближайшее время). Речь идет о бесконтактном методе идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.

Марина Хоружая