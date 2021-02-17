Воронежских автолюбителей пригласили на участие во флешмобе, посвященном Дню защитника Отечества.

Акция пройдет 20 февраля возле Сити-парка «Град» на парковке возле автозаправки. Участники флешмоба построят из машин огромную фигуру, сообщили в соцсети администраторы группы «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка».

Сбор желающих состоится в 20 часов.

Фигуру, которую будут создавать автомобилисты, покажут воронежцам на 23 февраля.

Фото vk.com/mdps_036