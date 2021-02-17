Ко Дню защитника Отечества воронежских автомобилистов позвали на большой флешмоб
Воронежских автолюбителей пригласили на участие во флешмобе, посвященном Дню защитника Отечества.
Акция пройдет 20 февраля возле Сити-парка «Град» на парковке возле автозаправки. Участники флешмоба построят из машин огромную фигуру, сообщили в соцсети администраторы группы «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка».
Сбор желающих состоится в 20 часов.
Фигуру, которую будут создавать автомобилисты, покажут воронежцам на 23 февраля.
Фото vk.com/mdps_036
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