На встрече с руководителями фракций Госдумы РФ, которая прошла в режиме видеоконференции, глава государства заявил, что так же, как и все заинтересован, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли открыто, честно и достойно, а главное — на высокой конкурентной основе.

-Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, — заявил Владимир Путин

Также по мнению президента это очень важно для избирателей.

Марина Хоружая