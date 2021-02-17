Президент Владимир Путин хочет, чтобы выборы в Госдуму прошли достойно
На встрече с руководителями фракций Госдумы РФ, которая прошла в режиме видеоконференции, глава государства заявил, что так же, как и все заинтересован, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли открыто, честно и достойно, а главное — на высокой конкурентной основе.
-Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, — заявил Владимир Путин
Также по мнению президента это очень важно для избирателей.
Марина Хоружая
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