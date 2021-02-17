12 марта Лариса Рубальская посетит Воронеж с юбилейным концертом, посвященным 75-летию поэтессы. В Воронежском концертном зале Рубальская представит программу «Живи спокойно страна!»

Имя Ларисы Рубальской хорошо известно любому поклоннику современной поп-музыки – ведь за свою творческую жизнь она написала стихи для более чем 600 песен, а среди исполнителей этих песен такие имена, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева. Филипп Киркоров. Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко – настоящий цвет российской эстрады. Лариса Алексеевна считает себя поэтом-песенником. Все написанные ее стихи – это творения из жизни. Они очень искренни и душевны. Эта замечательная женщина дает возможность отвлечься от проблем этого безумного мира и дарит искренние улыбки всем окружающим.

Все, что пишет Лариса Рубальская, трогает душу, проникает в самое сердце. Ее понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты истинного наслаждения тем, кто любит песню и поэзию, кто верит в высокие чувства. Не случайно множество ее стихотворений, положенных на музыку, стали шлягерами, а поэтические сборники никогда не залеживаются на книжных прилавках.

Уникальность поэтической, да и прозаической палитры Ларисы Рубальской и заключается, видимо, в том, что каждое се стихотворение, каждая песня — это маленькая история любви, о которой далеко не «все сказано»; и автор поразительно точно улавливает ту самую, единственную и неповторимую интонацию, на которую отзывается душа, открытая для настоящего чувства.

Песни на стихи Ларисы Рубальской становятся шлягерами и приносят популярность их исполнителям: «Угонщица», «Транзитный пассажир» Чайки в исполнении Аллегровой, «Напрасные слова» в исполнении Малинина, получившего за песню Гран-при на конкурсе «Юрмала-88», «Все может быть» Вячеслава Добрынина в исполнении Ларисы Долиной, «Лилия» Кривицкого в исполнении Саши Айвазова и множество других.

Несмотря на то, что Лариса Алексеевна приезжает в наш город практически ежегодно, на ее концертах всегда аншлаги. Кстати, очень много на концертах бывает молодых девушек. Многие наслышаны, что если подержать Рубальскую за руку (а в этом поэтесса никому не отказывает), то вскоре встретишь свою судьбу и выйдешь замуж.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ:

и ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая