Районный этап областного конкурса плакатов и конкурса сочинений, посвященного формированию и функционированию избирательной системы в Российской Федерации, стартовал среди учащихся средних школ и студентов организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Ленинского района.

Конкурс, организованный Избирательной комиссией Воронежской области совместно с управой района, отделом образования Ленинского и Центрального районов, с целью правового просвещения учащейся молодежи, разъяснения и пропаганды избирательного законодательства, знакомства с принципами избирательного права.

Для участия в конкурсе плакатов необходимо нарисовать (изготовить) плакат на тему: «Выборы 2021». Плакаты, максимального формата – А1, должны соответствовать теме конкурса, кроме того, при оценке работы учитываются:

– наличие логотипа и слогана будущей избирательной кампании 2021 года;

– наличие основной идеи, ее оригинальность и новизна;

– логика автора, его последовательность в воплощении задуманного;

– творческий подход и креативность автора, использование нестандартных материалов и др.

Для участия в конкурсе сочинений необходимо написать сочинение на следующие темы:

– «Выборы 2021»;

– «Мы – избиратели 21 века»;

– «Предвыборная программа кандидата»;

– «История избирательной системы / избирательного права».

Сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение по предложенной организаторами теме, содержать обоснованные выводы, а также отражать точку зрения автора, быть подкреплено примерами из личного опыта и повседневной жизни, содержать идеи, предложения учащегося по решению затронутой проблемы.

Дополнительно, о каждом конкурсе, можно ознакомится в положении об областном конкурсе плакатов и конкурсе сочинений.

Готовые работы принимаются до 23 апреля 2021 года включительно, по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, кабинет 206, 207.