Важными и неотложными назвал законопроекты партии президент

Сергей Неверов, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля озвучил основные законодательные приоритеты партии . Речь, в первую очередь, идет о поправках в закон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов.

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — сказал глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода. «Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — заявил глава государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению Президента готовит сейчас варианты решений вопроса.

Комментируя данные инициативы, депутат Госдумы от Воронежской области, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единой России» Сергей Чижов отметил, что они своевременны и необходимы. Подробно парламентарий остановился на законопроекте о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов.

«Высокая закредитованность населения, рост просроченной задолженности, которую мы наблюдаем сегодня, вызывают серьезные опасения. Сейчас почти 13 миллионов граждан нашей страны платят более одного кредита, многие обращаются в МФО и берут займы под высокий процент. Напомню, что кредитование является финансовым инструментом, который призван повышать уровень благосостояния. Однако, ситуация такова, что для многих российских семей кредиты становятся кабалой. Часто люди берут займ только потому, что это быстрый и простой способ достать недостающую сумму. И дело здесь не всегда в потребительской неграмотности людей. Достаточно низкий уровень жизни отдельных категорий граждан – это реальность, и острый социальный вопрос, который требует решения. Человек берет кредит, к примеру, на лечение, а потом, чтобы покрыть долг, вынужден делать еще один займ, потом еще один…

Сейчас, после вынужденной изоляции, в ситуации, когда нет возможности рассчитаться по своим обязательствам, оказались многие семьи. Зачастую кредитные организации списывают даже социальные выплаты, которые граждане получают от государства в качестве поддержки в сложной ситуации. Люди оказываются буквально без средств к существованию.

В весеннюю сессию мы планируем принять законопроект, который обяжет банки и МФО сохранять заемщикам доход в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. И эта сумма (на сегодня 12 702 рубля) будет защищена от взыскания за долги. Важный момент: гарантированный доход человека не может быть меньше этой суммы. Если у должника есть дети, иждивенцы, не имеющие собственных доходов, то неприкосновенный минимум может быть увеличен»,- отметил депутат.

Сергей Чижов также напомнил, что отдельные решения, призванные снизить закредитованность населения, парламентариями уже приняты. С октября 2019 года при выдаче кредита финансовые организации обязаны рассчитывать отношение всех ежемесячных платежей к доходу заемщика — долговую нагрузку. Это позволяет избежать проблем с финансами в будущем. Максимальная ставка для их клиента не может превышать 1% в день.