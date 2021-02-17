На 12 часов будет перекрыта улице Ржевская в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение движения автомобилей будет действовать 17 февраля с 19 часов на участке от пересечения с улицей Тверской до дома 17 по улице Ржевской.

Вновь можно будет проехать на машине модно будет с 7 утра 18 февраля.

Во время перекрытия ООО «Квант» будет производить восстановительные работы электрокабеля на подстанции.

Фото «Вести ПК»