Требование ЕСПЧ к РФ о немедленном освобождение Алексея Навального глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал беспрецедентным.

Об этом сообщает ТАСС. Фадеев заявил, что сложно понять, как и кому удалось заставить ЕСПЧ принять такое решение, которое не имеет прецедента.

— Дело даже не в том, что ЕСПЧ не может каким-то образом отменять решение судов суверенных государств — это само собой, о чем есть комментарий Минюста, вот этот сам факт беспрецедентного решения, он удивляет, — сказал глава СПЧ при президенте РФ.

Ранее позицию министерства юстиции высказал глав ведомства Константин Чуйченко.

Он заявил, что требование Европейского суда по правам человека не имеет правовых оснований. Требование ЕСПЧ освободить Навального Чуйченко назвал беспрецедентным и невыполнимым.

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