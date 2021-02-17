В первый день рок-фестиваля фестиваля «Чернозем» выступят группы «Кипелов» и «Алиса».

Трёхдневное мероприятие пройдет с 13 по 15 августа в Рамонском районе возле Сити-парка «Град».

Организаторы сообщают, что в рок-фестивале примут участие также коллективы «Горшенов», «Нуки», Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации».

О том, кто еще примет участие в «Черноземе» в оргкомитете расскажут в ближайшее время.

Напомним, что рок-фестиваль пройдет в Воронеж впервые. Ранее его проводили в Тамбове.