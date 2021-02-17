Сегодня «Коммерсантъ-Черноземье» сообщил о том, что Юрий Бавыкин, исполняющий обязанности заместителя главы администрации по градостроительству, задержан силовиками. Предполагается, что правоохранительные органы заинтересовались работой Юрия Бавыкина в управе Коминтерновского района. Вместе с Бавыкиным была также задержана замруководителя управы по социально-экономическому развитию Светлана Васькова.

В должности вице-мэра по градостроительству Бавыкин находится совсем недавно — с 15 декабря прошлого года. Ранее с 1994 года по 2009-й он служил в областном управлении ФСБ, с 2009 по 2013 был заместителем руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор», с 2013 по 2018 год возглавлял управу Левобережного района, а с 2018 по 2020 — Коминтерновского.

Мэрия данную информацию не подтвердила. При этом в пресс-службе отметили, что если мероприятие по задержанию связано с текущей деятельностью Бавыкина, структурные подразделения администрации окажут все необходимое содействие правоохранительным органам.

Марина Хоружая